Por que o azeite está tão caro? Especialistas explicam os motivos

Ingrediente utilizado para temperar saladas, refogar legumes, finalizar pratos diversos, entre outras funcionalidades, o azeite é um óleo vegetal muito utilizado pelos brasileiros, o que torna impossível não notar o aumento exacerbado do preço do produto nas gôndolas do mercado.

Com a inflação chegando a 26,69%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), essa é a primeira vez em sete anos que o azeite custa tão caro, mas por qual motivo, visto que os demais alimentos amplamente consumidos pela maior parte da população estão registrando um índice bem menor de inflação?

Segundo Felippe Serigati, professro do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (FGV Agro), uma das causas é o conflito geopolítico do leste europeu (leia-se guerra entre Rússia e Ucrânia), região responsável por 80% da produção global. “O mercado de óleos vegetais foi fortemente impactado pelo conflito”, afirma.

A volatibilidade do dólar e o crescente estado de ebulição global também são outros importantes fatores que impactam diretamente no valor do azeite e, por conseguinte, no bolso do consumidor final. Mais detalhes sobre esses aspectos foram explicados na matéria ‘Preço do azeite dispara e inflação do produto no Brasil é a maior em 7 anos; entenda os motivos’, que pode ser lida na íntegra aqui.

