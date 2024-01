Qual marca de ovo de Páscoa ao leite conquistou o 2° lugar no ranking Paladar? Relembre teste

Todos os anos, em datas comemorativas de grande relevância, o Paladar realiza uma mega degustação com as iguarias mais consumidas em cada época. No Natal, por exemplo, são avaliados chocotones e panetones; já no período de Páscoa, o doce que toma conta dos corredores dos supermercados é o ovo de chocolate.

Em 2023, o teste festivo chegou à sua 18ª edição, e contou com cinco especialistas para analisar nada menos do que 50 amostras de ovo de páscoa coletadas de confeitarias, marcas artesanais e marcas da grande indústria, separados em dez categorias diferentes.

Uma das categorias contempladas foi a de chocolate ao leite, e a marca que ocupou o 2° lugar na colocação foi a famosa Cacau Show, com o ovo da linha La Creme. O chocolate com toque de avelã tem textura macia, que derrete na boca, com um dulçor aguçado, mas que não chega a ser enjoativo.

O ranking completo com as demais categorias, com as considerações detalhadas dos jurados e as gravações dos bastidores da mega degustação, pode ser conferidos na matéria ‘Conheça os melhores ovos de Páscoa de 2023′. Leia na íntegra aqui.