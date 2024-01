Relembre o 3˚ melhor chocotone eleito pelo Paladar em 2023

O Natal é mesmo uma época maravilhosa, mas que chega ao fim como todas as outras datas comemorativas. Isso não quer dizer que os produtos natalinos sumam das prateleiras de uma vez, principalmente os comestíveis, como chocolates, panetones e chocotones.

Para aqueles que ainda pretendem adquirir um delicioso chocotone basta seguir o ranking feito pelo Paladar, que listou os melhores pães natalinos do mercado.

Em dezembro, um time de jurados foi convidado para provar às cegas amostras de 25 chocotones e avaliar o aspecto visual, aroma, umidade e densidade da massa, distribuição das gotas de chocolate e, claro, sabor dos produtos.

De acordo com os especialistas, a marca ‘Tre Bombi’ conquistou a terceira posição com o ‘Tre Bimbi Frutas vermelhas com chocolate ruby’. Feita com massa de fermentação natural, sem conservantes, o chocotone chamou a atenção dos jurados, além do recheio na medida certa.

