Quanto custa comer em um dos 10 restaurantes mais caros do mundo?

Em 2023 um lista permitiu que os restaurantes mais caros do mundo fossem expostos, mas alguns vão além de um alto valor e entregam outras características, como por exemplo, o fato de trazer à tona uma exclusividade, como é o caso do Ultraviolet.

Com localização em Xangai, na China, é um dos restaurantes que oferece apenas uma mesa, que vai comportar cerca de dez pessoas. A localidade, ainda, possui um design que pode variar de época ou intencionalidade, fora os efeitos sonoros do ambiente, como é possível visualizar nas imagens e vídeos divulgados no Instagram oficial do lugar.

Contudo, como explica o site Insider Paper, apesar do preço e exclusividade, é ‘’quase impossível’' fazer uma reserva. Porém, se você gostaria de ter uma experiência gastronômica diferente, pode apostar na degustação do chef francês Paul Pairet. Em relação ao preço, pode chegar a U$ 570 a U$ 900 por pessoa.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.