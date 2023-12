Qual restaurante da lista do Latin America’s 50 Best tem o menu mais caro?

Nesta última terça-feira (28) o luxuoso Hotel Copacabana Palace, localizado no Rio de Janeiro, foi a sede da 11ª edição do Latin America’s 50 Best Restaurants, firmando o Brasil como rota de turismo gastronômico.

Entre os contemplados, houveram oito restaurantes brasileiros, sendo um deles o responsável por ocupar o 4° lugar: A Casa do Porco, comandado pela chef Janaína Rueda. Os outros representantes nacionais são: Lasai (14ª posição), Metzi (18ª), Oteque (20ª), Nelita (21ª), Evvai (22ª), Maní (34ª), e Manu (35ª).

Os 42 restaurantes latino-americanos restantes na lista compreendem cozinhas diversas, o que implica diretamente na alta ou baixa de preços do menu.

Neste ano, o restaurante mais caro da lista é o Maido, que ocupa o primeiro lugar. A casa localizada em Lima, no Peru, oferece experiências que custam entre R$ 850 e R$ 1.964 por pessoa. As quatro opções padrão do cardápio e seus respectivos valores estão detalhadas na matéria ‘Saiba quanto custa comer no melhor restaurante da América Latina’, que pode ser lida na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!