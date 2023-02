Hambúrguer crisp Foto: LipeBorges (lipeborges.com.br) Por Redação Paladar Hambúrguer com couve, queijo coalho e melado de cana Delicioso hambúrguer crisp do Malz Craft Burgers & Beers Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Há quem diga que o hambúrguer foi inventado nos Estados Unidos por imigrantes alemães que embarcaram no porto de Hamburgo rumo aos EUA. Há registros do sanduíche no final do século XIX, porém ele só caiu no gosto popular no século XX por meio de redes de lanchonetes. A iguaria foi apresentada oficialmente em 1904, na feira mundial de Saint Louis, capital de Missouri. O hambúrguer surgiu para atender a uma necessidade da época, e caiu como uma luva para pessoas que possuíam pouco tempo livre para preparar suas refeições. Atualmente, o sanduíche é muito consumido no Brasil e no mundo, e se tornou um fenômeno das redes de fast-food. Que tal sair das opções industrializadas e preparar o seu próprio hambúrguer caseiro? O Malz Craft Burgers & Beers nos ensinou o passo a passo para encontrar o ponto perfeito para essa receita suculenta. Confira o modo de preparo: