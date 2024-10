Queijo de leite cru: confira 3 benefícios e veja receitas

Assunto comum entre médicos e queijeiros, o queijo de leite cru pode ser um aliado para aqueles que querem melhorar a alimentação e variar o cardápio. Muitos consumidores ainda têm dúvidas: pode ou não pode comer queijo de leite cru?

A resposta é sim! Quando bem preparado, seguindo os métodos de segurança, o queijo de leite cru pode, e deve, entrar dentro da dieta. Saiba mais sobre a produção e benefícios na coluna “Só queijo”, da Débora Pereira.

Os benefícios deste tipo de produto incluem:

Melhora da saúde intestinal

Os queijos de leite cru possuem mais microrganismos na sua composição. Eles chegam no intestino e servem de alimento para as bactérias boas, melhorando o funcionamento do intestino.

Diminuição das alergias

O consumo de queijo de leite cru protege o sistema imunológico, diminuindo as chances de asma e eczema. Os tipos mais comuns incluem Roquefort, Camembert, Gruyere, Pecorino e Parmigiano-Reggiano.

Previne doenças cardiovasculares

Quem come este queijo também está mais protegido contra as doenças do coração. Seu consumo diminui o risco de diversas doenças cardiovasculares.

Qual a diferença entre leite cru e pasteurizado?

A principal diferença entre o queijo de leite cru e o pasteurizado é a matéria-prima. O leite cru é o leite fresco, recém-ordenhado. Esse processo faz parte de uma tradição ancestral, comum em queijos artesanais.

Os industrializados passam pela pasteurização. Aqui, o leite, antes de virar o queijo, é superaquecido e resfriado para eliminar os microrganismos. Essa é uma medida de segurança sanitária comum na indústria queijeira, o objetivo é evitar possíveis contaminações.

Leia também: receita de galette de batatas, peras e queijo roquefort

Com inspiração francesa, este prato utiliza apenas quatro batatas, uma pera e 100g de queijo azul. Para o resultado ficar como o da foto, as fatias de batata devem ter uma centimetragem específica.Confira a receita. Foto: Reprodução

O queijo roquefort é característico pelo seu sabor bem marcante. Quando combinado com a suavidade das batatas e a doçura das peras, cria um match incrível no paladar. Essa galette é a cara da França, confira o passo a passo completo.