Queijos produzidos no ES são considerados os melhores do país

Queijos do Espirito Santo conquistam 18 medalhas e se destacam na premiação Foto: Imagem: Freepik

O estado do Espírito Santo tem se destacado pelo país devido a produção de queijos. Os queijos produzidos artesanalmente na região ganharam em algumas categorias do 6º Prêmio Queijo Brasil, que é realizado em Santa Catarina. O mestre queijeiro, Pedro Henrique Borlini, foi um dos ganhadores, e levou quatro medalhas, duas de prata e duas de bronze.

Um dos vencedores foi o Rota Colonial, que ganhou medalha de prata. De acordo com os jurados, o queijo possui uma explosão de sabores que mistura notas amendoadas, adocicadas e picantes. O queijo produzido por Roberto Cuzini levou o bronze com o queijo original Otello, e ouro com o queijo Asiago.

Para os queijeiros, segundo o G1, as medalhas representam incentivo para que eles possam inovar cada vez mais em novos sabores e promove as potencialidades da região e serve como reconhecimento da qualidade dos produtos locais, além de dar visibilidade à Rota dos Queijos, que fica entre o Cavalinho e o trevo de João Neiva e Colatina.