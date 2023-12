Quer economizar na ceia de Ano Novo? Veja 5 receitas saborosas e baratas

Dezembro costuma ser um mês de muitos gastos, levando em conta não só as festas de Natal e Ano Novo, mas também as diversas confraternizações e eventos de fechamento, seja na área corporativa ou acadêmica, além do dinheiro investido nos presentes para amigos e familiares.

Sabe-se, também, que o mês de janeiro guarda ainda mais gastos, tendo em vista o pagamento de impostos como IPVA, IPTU, material escolar, entre outros itens, por isso toda forma de economizar pode ser mais que bem-vinda, até mesmo na ceia de Ano Novo.

Mas, calma. Economia à mesa não significa queda de qualidade ou diminuição de quantidade; é possível fazer uma refeição farta e deliciosa utilizando uma das carnes mais famosas do Réveillon: o bacalhau, um peixe versátil que rende várias receitas.

Fernando Russo, na matéria ‘Cinco pratos econômicos com bacalhau’, compartilha sugestões que fazem o peixe render gastando menos. Confira aqui.