Ranking elenca os melhores queijos do mundo: confira os dez primeiros colocados

Mais uma das listas do TasteAtlas foi atualizada neste mês de dezembro, desta vez contemplando os 100 melhores queijos do mundo.

A plataforma catalogou 1.378 queijos de origens distintas e contabilizou 24.296 avaliações válidas, que apontaram para três tipos de queijos brasileiros entre os 100 melhores colocados. São eles: canastra (24°), coalho (85°) e minas (93°).

A França e a Itália lideraram a lista com seis tipos de queijos cada, em posições de destaque, cuja maioria se encontra no top 10, que pode ser conferido abaixo:

10°: Mont d’Or (França)

9°: Pljevaljski Sir (Montenegro)

8°: Reblochon (França)

7°: Saint-André (França)

6°: Burrata (Itália)

5°: Serra da Estrela (Portugal)

4°: Graviera Naxou (Grécia)

3°: Straccino di Crescenza (Itália)

2°: Mozzarela di Bufala Campana (Itália)

1°: Parmigiano Reggiano (Itália)

Como é feito o ranking do TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking elaborado por especialistas em gastronomia. As listas têm a colaboração de usuários do site, onde amadores dão notas de 0,5 a 5 para diferentes pratos típicos de países do mundo inteiro. Para formar os rankings divulgados no portal, a plataforma reúne uma média das notas indicadas pelos usuários e montam a classificação geral.