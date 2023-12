Prato brasileiro é eleito o melhor do mundo em guia culinário

No início deste mês de dezembro a plataforma TasteAtlas atualizou vários de seus rankings, e entre eles o que classifica os 100 melhores pratos do mundo inteiro.

O Brasil foi um grande destaque na edição emplacando quatro iguarias: tutu de feijão, escondidinho, vatapá e a famosa estrela do churrasco, a picanha.

E o assunto fica ainda mais sério quando se trata do pódio, onde o Brasil ocupa nada menos do que o primeiro lugar com a picanha, logo acima do roti canai, típico da Malásia, e do phat kaphrao, da Tailândia.

Os demais pratos aparecem em 16° (vatapá), 58° (escondidinho) e 93° (tutu de feijão).

É importante salientar que os rankings do TasteAtlas não são feitos por profissionais do ramo gastronômico, mas sim por amadores espalhados pelo mundo todo que registram suas experiências na plataforma atribuindo notas de 0,5 a 5 para cada prato. O site fica encarregado de coletar os pontos, formar uma média e, assim, montar a classificação geral.

Receitas testadas e aprovadas

