Rayssa Leal prova comida mineira após ganhar medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris

A medalhista Rayssa Leal, que conquistou a medalha de bronze em Paris e a prata em Tóquio em 2021, declarou que a comida mineira merece ouro.

Na última segunda-feira, 29, a skatista que ainda está na França após participar dos Jogos Olímpicos, experimentou algumas comidas típicas de Minas Gerais, como o pão de queijo com pernil, a broa de milho, entre outros quitutes deliciosos.

Rayssa gostou tanto das comidas, que deu nota 10 para o que experimentou. Ela ainda disse que gostaria de morar no estado. “Vocês de Minas têm uma coisa mais aprimorada. Eu vou para lá, vou morar lá”, declarou.

Casa Brasil

Os pratos que ela provou foram desenvolvidos pelo chef Henrique Gilberto, do restaurante Cozinha Tupis, de Belo Horizonte. A degustação ocorreu no Minas Bar, que está localizado na Casa Brasil, no Parc de la Villete. O espaço foi montado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para que torcedores e atletas possam se encontrar durante os jogos.

Minas Gerais nas Olimpíadas

O Minas Bar é o espaço oficial de Minas Gerais nas Olimpíadas. A iniciativa é do Governo de Minas em parceria com a Plataforma Fartura e patrocinada pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).

Até o dia 11 de agosto, o local oferece ingredientes e produtos típicos do estado, como queijos de diferentes regiões, milho, porco, frango, mandioca, café, torresmo, fubá cremoso e bomba de goiabada.

Pão de queijo com pernil

Pão de queijo com pernil, couve e molho barbecue Foto: Rodrigo Cafaro

Uma das comidas típicas provadas por Rayssa Leal foi o pão de queijo com pernil, uma combinação deliciosa que pode ficar ainda melhor quando acompanhada de outros ingredientes que dão um toque especial, como couve e barbecue. Veja a receita completa.