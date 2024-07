Saiba onde comer uma boa comida mineira em São Paulo

São Paulo é um lugar com atividades gastronômicas para todos os gostos. Na cidade, é possível encontrar restaurantes especializados em comida coreana, mexicana, italiana, congolesa e, entre muitas outras culinárias nacionais, como a comida baiana. Além disso, a comida mineira em São Paulo tem ganhado destaque, atraindo muitos apreciadores.

Entre os representantes de comida mineira, destaca-se o recém-inaugurado Belô Café no bairro Jardins. Localizado na rua Padre João Manoel, 881, o estabelecimento é comandado pela chef Andreza Luisa em parceria com Juliana Castro, que abriu a primeira unidade do Belô em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Mineiro do ambiente ao cardápio

O Belô Café conta com um espaço decorado com madeira e louças que remetem ao Estado, aberto para oferecer refeições desde o café da manhã até o jantar, “igual casa de vó”, como diz Fred Sabbag na matéria ‘Um quê de Minas Gerais no Jardins’.

Menu da casa

O menu apresenta pratos clássicos da culinária mineira elaborados com elementos inovadores. Em meio às opções para almoço, encontram-se guioza melado de porco, feito com ora-pro-nóbis e quiabo, por R$ 69; arroz melado de galinha com taioba, aioli e picles de pimenta de cheiro, por R$ 76; rabada com tucupi e mandioca, por R$ 92; e cenoura caramelizada com farofa de macadâmia, glacê de abacaxi e espuma de castanha de caju, por R$ 73, entre outras.

Já para café da manhã ou da tarde, as opções são: misto quente com crosta de parmesão R$ 34; pão de queijo da serra da canastra recheado, por R$ 26, ou simples, por R$ 9, além de café coado na hora, por R$ 15.

Bar

O Belô Café conta com um bar na entrada, cuja carta de coquetéis é assinada por Marcelo Serrano. No momento, entre os drinques disponíves, encontra-se o Bololo Fashioned, feito com um blend de whisky banhado em doce de leite com espuma e bitters de jenipapo (R$ 47), e o Arreda Esse Uai, que leva gim de pera, jerez, limão, cordial de goiaba e crocante de parmesão (R$ 45).

Essa variedade e qualidade no cardápio mostram como a comida mineira em São Paulo tem se tornado uma referência para quem busca autenticidade e inovação na gastronomia da cidade.