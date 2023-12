Receita de nhoque italiano: conheça as técnicas de cozimento para ingredientes variados

Um prato tipicamente italiano, o nhoque é muito popular no Brasil e pode ser feito com vários ingrediente da mesma família, como por exemplo, as batatas, que são usadas na receita mais tradicional.

O que difere cada um dos ingredientes é a quantidade de água que possuem, o que requer diferentes tipos de cozimento.

As que possuem mais umidade - batata inglesa, batata asterix, mandioquinha, batata-doce laranja e beterraba - devem ser feitas no forno, já as mais sequinhas - batata asterix e batata-doce roxa - no vapor.

No caso do cozimento no forno, o ideal é colocar uma camada de sal grosso por toda a assadeira e o ingrediente por cima, segundo a pastaia Joyce Bergamasco. “O sal grosso protege o contato direto do ingrediente com a assadeira, evitando que ela resseque”, contou ao Paladar.

Asse em fogo baixo (180°C), sem papel alumínio, de 1 hora a 1 hora e meia. Depois, observe se a batata está realmente bem cozida antes de retirar. “O cozimento precisa ser lento, pois, se aumentarmos a temperatura do forno, a batata vai ressecar e não irá cozinhar por completo”, conta a profissional.

Já quando o cozimento for a vapor, é importante que o ingrediente esfrie totalmente e fique à temperatura ambiente para perder todo o vapor do cozimento.

