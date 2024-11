TasteAtlas elege as sobremesas brasileiras mais populares

Quem nunca quis um docinho para deixar o almoço mais leve? Com uma diversidade de tipos, sabores e ingredientes, as sobremesas se tornaram uma parte saborosa do dia.

No Brasil, por conta da nossa variedade gastronômica, existem doces para cada tipo de paladar. Para você que gosta de algo mais cremoso, texturizado ou até mesmo mais encorpado, há sempre uma opção que vai te fazer querer repetir.

Por conta disso, o TasteAtlas, guia online de gastronomia global, avaliou e elegeu as melhores sobremesas brasileiras e, alerta de spoiler, o doce de leite ficou no pódio! Ficou na vontade? Clique aqui e descubra todas as comidas avaliadas do Brasil pelo TasteAtlas.

Top 10

Doce de leite Beijinho Mousse de maracujá Maria-mole Pé-de-moleque Açaí na tigela Canjica Bolo de rolo Cajuzinho Bombocado

Veja como fazer as melhores sobremesas brasileiras

Doce de leite caseiro

Se você busca uma receita fácil, prática e que vai resultar na considerada melhor sobremesa do Brasil, nós temos para você. O doce de leite precisa de poucos ingredientes para um sabor realmente brasileiro. Confira aqui a receita completa.

Doce de leite Foto: Erich Sacco/ Adobe Stock

Beijinho

Nem precisa estar fazendo aniversário para comer um beijinho! Com 4 ingredientes, você tem um resultado cremoso para o final de semana. Clique aqui e veja a receita.

Beijinho de coco Foto: FomaA/ Adobe Stock

Mousse de maracujá

Se você gosta de uma sobremesa mais refrescante e com fruta tropical, o mousse de maracujá é o pedido perfeito para os seus dias de descanso. Veja aqui a receita.