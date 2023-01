Parceiro fiel do brigadeiro , o beijinho é um dos ilustres quitutes quando se fala de festa de aniversário. Hoje, a intenção é ensinar você a fazer uma receita que não peque nem pela falta e nem pelo excesso.

Além disso, vale contar uma curiosidade. Sabia que este doce amarelinho foi criado por freiras?

O leite condensado, base do docinho, chegou ao Brasil em 1921. No entanto, bem antes disso o beijinho já existia e atendia pelo nome de “beijo de freira”, por ser muito popular nos conventos.

Criado em Portugal, o doce inicialmente contava com calda de açúcar e amêndoas. Chegando em solo brasileiro, o beijinho ganhou um ingrediente a mais: o coco. Por conta disso, por um tempo, o quitute era conhecido como “beijo de coco”. Até que a década de 1920 começou e surgiu a receita do jeito que conhecemos, com coco ralado e leite condensado.

Bom, agora vamos à receita com o passo a passo detalhado - criação da chef confeiteira, Fabiana Andrade. Veja só: