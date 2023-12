Receitas de Ano Novo para sorte e prosperidade

Sabemos que as cores das roupas são parte de simpatias para que o próximo ano seja melhor: prosperidade, saúde, amor e outros temas da vida. Mas você sabia que os alimentos desse dia podem trazer sorte? A espiritualista Juliana Viveiros, da iQuilíbrio, deu mais detalhes do assunto.

“O segredo está na escolha dos ingredientes e também na preparação. É importante estar com o pensamento positivo, almejando boas energias e transmitindo vibrações poderosas”, inicia Juliana ao portal Correio Braziliense, sobre como devemos estar atentos logo ao iniciar na cozinha.

Lentilha

Se você está em busca de fartura financeira, os grãos mais famosos de uma ceia podem oferecer esse símbolo. Com um fácil preparo, uma boa alternativa é a receita Lentilha da Sorte do Paladar, que leva bacon, calabresa, louro e cenoura.

Romã

PUBLICIDADE

O fruto simboliza fertilidade e prosperidade, além de crescimento, abundância e florescimento. Há, também, quem lembre da simpatia associada ao Dia de Reis, que, segundo a tradição, você deve guardar sementes secas de romã e levar na carteira durante o ano.

Uva

Como possivelmente vai fazer parte das frutas oferecidas, porque não comê-la? Entre os seus simbolismos, estão a prosperidade e paz. Não dá para deixar de lado, não é mesmo?

Carne de porco

Pode também ser um alimento principal na mesa e é a representação que significa progresso. Também dá para levar em consideração servir o animal inteiro (leitão), que traz a energia da abundância, como revela a espiritualista. Confira dicas para o preparo do pernil na matéria do repórter Felipe de Paula, do Paladar.

PUBLICIDADE

Peixe

Da mesma forma que a carne suína, comer peixe no Ano Novo pode trazer símbolos que atraem o progresso. Outro ponto destaque do alimento é que está relacionado com Jesus Cristo, o que também representa prosperidade e fartura.

Maçã

Ah, o amor! Se você estava buscando o alimento que traz sorte para relacionamentos, coma maçã. A especialista explicou que traz o sucesso nesse âmbito, mas é necessário dar uma mordida no fruto bem avermelhado especificamente à meia-noite.

Frutas secas

PUBLICIDADE

Nesse ponto, dá para aproveitar a gama de uma diversidade, podendo apostar nas mais tradicionais da época, como o pêssego, figo, nozes, avelã, tâmara e amêndoas. As frutas secas simbolizam sorte e fartura.