O pernil suíno, parte nobre e saborosa da carne de porco, é um clássico do Natal brasileiro. A carne, que vem da porção traseira do porco, é conhecida pela suculência e sabor marcante, tornando seu preparo um dos mais cobiçados do fim de ano.

O pernil também possui uma generosa camada de fibras musculares, que proporcionam uma textura muito macia quando cozinhada da maneira correta. E é justamente aí que mora o “problema”.

Muitos apaixonados por carne suína não conseguem atingir o ponto exato da carne, sempre tendo dificuldades em acertar a maciez e a suculência da peça. A marinada, ponto fundamental do preparo, também é motivo de dúvidas. Como preparar fazer a melhor marinada? Quais ingredientes casam melhor com o pernil?

Além das dúvidas de temperos, o chef Marcelo Vaz, do Brodo Restaurante, vai ensinar como deixar o pernil macio e suculento de forma simples e prática. Então escolha a churrasqueira, o forno ou a panela e prepare uma das principais atrações natalinas.

Como deixar o pernil suculento por dentro e crocante por fora?

Antes de assar no forno ou churrasqueira, coloque o pernil em uma marinada por algumas horas. Em seguida, cubra com papel alumínio e deixe por horas assando, até que a maciez seja perceptível.

Retire do forno ou churrasqueira e remova o papel alumínio. Volte a carne para o fogo e deixe assar em temperatura mais alta para dourar.

Dependendo do forno, a pele pode virar uma pururuca, caso prefira uma camada bem crocante. Caso não consiga no forno, pegue uma panela com óleo extremamente quente e jogue em cima da pele do pernil antes de servir. Vale lembrar que essa técnica tende a agradar pessoas com um paladar mais voltado a carnes gordurosas.

Pernil laqueado com anis e laranja Foto: Clayton Souza|Estadão

Qual a melhor marinada para carnes suínas?

“Gosto de fazer a marinada do pernil aproximadamente 12 horas antes de assar”, comenta Marcelo. O chef contou também sobre a importância da marinada para as peças suínas.

“O líquido da proteína suína evapora na hora da cocção, e um dos motivos de fazer a marinada é justamente esse: fazer com que a carne absorva mais líquido, além de realçar o sabor da peça. Muitas vezes, temos que tomar cuidado com as bebidas alcoólicas que colocamos na marinada. Bebidas como cerveja e vinho podem trazer um sabor muito intenso para a carne. Por isso, é importante diluir sua marinada com um pouco de água”, explica o chef do Brodo Restaurante.

Como escolher o pernil ideal no mercado?

Para o especialista, é bem comum encontrar açougues especializados neste tipo de proteína. Então escolha um fornecedor de sua confiança e opte sempre pela carne menos gorda. As opções mais frescas e sem tempero também garantem um bom pernil de Natal.

Você prefere assar o pernil no forno ou na churrasqueira?

“Eu sou muito suspeito para falar sobre a carne suína, porque gosto muito desta proteína e sou uma amante de churrasco. Para quem tem opção de churrasqueira, a carne ganha um toque defumado e fica muito saborosa. Em compensação, a carne no forno fica mais macia e suculenta”, explica Marcelo.

Como acompanhar o pernil de Natal?

A carne de porco é bem versátil e de modo geral vai bem com grandes variedades de molhos, acompanhamentos e temperos. Mas para quem quer fugir do clássico, aposte em molhos agridoces e chutneys. Molho de laranja, tangerina, barbecue, abacaxi e mostarda com mel acompanham muito bem o pernil.

Receitas de pernil

Pernil e legumes assados

Pernil assado Foto: Daniel Teixeira/ Estadão

Esse pernil vai virar um trunfo na sua cozinha. Pode apostar. Cheio de sabor, fácil de fazer e acompanhado de um molho de vinho tinto, essa receita pode ser a estrela principal do seu Natal.

Clique aqui e confira a receita.

Arroz de pernil com romã

Na foto arroz com pernil e romã. FOTO: FELIPE RAU/ESTADAO Foto: FELIPE RAU

Esse prato é um curinga de fim de ano – vai bem no Natal, como um jeito diferente de servir o assado, e combina perfeitamente com a passagem do ano, que pede carne suína. O preparo não tem erro, mas é importante temperar o pernil na véspera e assar longamente, até a carne estar bem macia.

Clique aqui e confira a receita.