Rei dos camarões: qual é o camarão que custa R$ 380 o quilo?

Rei dos Camarões: conheça o carabineiro, que custa R$380 o quilo Foto: Freepik

O camarão-caribenho possui uma cor vermelho-escarlete, e pode medir até 35 centímetros. Ele é considerado um fruto do mar muito apetitoso. Para os chefes de gastronomia, ele possui um sabor elegante e gosto único. Nos últimos anos, o alimento se tornou um dos preferidos da alta gastronomia brasileira, mas em países como Espanha e Portugal já era apreciado há mais tempo.

Segundo o portal O Tempo, o crustáceo possui um sabor adocicado e umami, e vem sendo chamado como “rei dos camarões”. A espécie, vive em águas que chegam até um quilômetro de profundidade. No Brasil, apenas um barco realiza a pesca do carabineiro.

Na pesca, o barco sai de Santa Catarina e fica em alto mar aproximadamente 30 dias. Quando pescado, o camarão passa pelo processo de congelamento ainda no barco, que também funciona como uma fábrica. Ao chegar no porto, o camarão já está pronto para ser vendido. Os chefs que desejam adquiri-lo, precisam fazer a reserva com bastante antecedência.

O processo é complicado, por isso o quilo pode custar até R$ 380, que impede que o crustáceo faça parte dos cardápios fixos de restaurantes. Diversos chefs têm colocado o camarão como parte de seus menus especiais e personalizados.