Relembre a 3ª melhor marca de Airfryer eleita em 2023 por Paladar

Na matéria de Danielle Nagase com o título ‘Qual a melhor airfryer do mercado?’, nos deparamos com um ranking de oito modelos de Airfryers que foram aprovados em testes do Paladar. No pódio, a marca Britânia ocupou o terceiro lugar.

Para o júri especializado que fez parte de cada etapa de avaliação, esse modelo conseguiu entregar funcionamento e eficiência de qualidade nas receitas, com destaque para o amplo espaço no interior.

Ainda nesse contexto, o compartimento do equipamento também pode oferecer uma versatilidade nas opções de alimentos, atendendo aos requisitos das vantagens de uma panela elétrica.

