Relembre a 3ª melhor marca de catchup eleita pelo teste Paladar

Avaliando marcas de catchup tradicionais do supermercado, somente 9 alcançaram o selo de aprovação de especialistas convidados do Paladar, com a Heinz ocupando a terceira colocação no ranking.

A marca do 3º lugar agradou aos jurados por evidenciar o sabor do tomate com dulçor e acidez equilibrados. “É o que eu espero de um catchup, mas não vai além disso”, citou o júri. Os especialistas também destacaram que há cremosidade e brilho no catchup.

O resultado, feito por meio de uma degustação às cegas, levou em consideração aspectos como aroma, aparência, sabor e textura. Quer conferir o ranking completo? Leia a matéria de Cintia Oliveira.