Relembre a melhor marca de requeijão em 2023

Na matéria ‘Qual o melhor requeijão do mercado?’ escrita por Chris Campos, cinco especialistas reuniram 12 marcas deste produto entre as mais vendidas nas prateleiras de supermercados e formaram um ranking cujo primeiro lugar ficou com a Crioulo.

Com aroma de leite e uma textura considerada ‘’perfeita’', além do sabor que se torna suave no paladar e mostra equilíbrio de sal na composição, a marca se tornou campeã, ganhando destaque também pela sua cremosidade.

Como de hábito, o júri especializado fez a degustação às cegas e levou em consideração critérios principalmente em relação ao sabor. No entanto, aspecto visual, firmeza da massa e aroma agradáveis acrescentaram pontos nas notas de 0 a 10.

Além disso, todas as versões são tradicionais -isto é, feitas com o leite da vaca- e contemplam doze indicações que evidenciaram as características principais dos requeijões. É possível, também, assistir no conteúdo um vídeo dos bastidores da avaliação. Veja abaixo: