O que torna um panetone perfeito? Especialista em panificação responde

Em setembro deste ano, a Embramex Food e a Moluno Pasini promoveram um evento no Brasil cujo convidado especial foi o mestre em panificação Roy Shvartzapel, que ensinou a receita de sua autoria do panetone de fermentação natural. A iguaria conquistou muitos pelo sabor, inclusive a apresentadora estadunidense Oprah Winfrey, que colocou o item na sua lista de favoritos.

Shvartzapel tem sua marca própria, a From Roy, e durante as aulas ministradas em terras brasileiras concedeu entrevistas ao Paladar, onde abordou seu trabalho inovador com base na receita clássica do panetone.

Quando perguntado sobre a possibilidade de existir um panetone perfeito, o chef respondeu brilhantemente: “Isso é muito subjetivo, porque, no final do dia o que vale é me expressar através o que eu faço na panificação [...] Sou orgulhoso do produto que faço e sigo em frente tentando sempre me aperfeiçoar”.

Ainda na entrevista, Roy falou sobre os limites da criação (e recriação) de um prato refletindo sobre o que é, de fato, inovação. Você pode conferir na íntegra através da matéria elaborada por Chris Campos, disponível aqui.

Receitas testadas e aprovadas

