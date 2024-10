Restaurante abre mão da estrela Michelin e donos explicam o motivo

No universo gastronômico, a estrela Michelin é muito cobiçada. Esse prêmio é conhecido mundialmente, e por isso também tem grande visibilidade, chegando a aparecer, por exemplo, em séries como ‘Emily em Paris’.

Enquanto chefs ao redor do mundo buscam melhorar a qualidade do estabelecimento para receber a estrela, outros se desfazem dela, como no restaurante Il Giglio, localizado na Itália.

O Il Giglio, que possui três sócios no comando, recebeu a estrela Michelin em 2019 e, claro, na época representou uma baita conquista, até então, no cenário nacional e internacional.

No entanto, eles justificaram que, desde o reconhecimento, precisaram trabalhar constantemente na busca por técnica e formalidade, o que, apesar de atrair novos clientes, mudou a forma que eles gostariam de se apresentar ao público.

Por esse motivo, optaram por devolver a estrela Michelin, com o intuito de retornar a originalidade e autenticidade onde, inicialmente, o restaurante foi criado e forjado, há cerca de 12 anos. As informações são do portal PEGN.

Como um restaurante consegue uma estrela Michelin?

Um restaurante pode receber uma estrela Michelin após a avaliação dos inspetores anônimos, responsáveis por julgar e classificar os restaurantes. Eles já classificaram mais de 40.000 restaurantes em 30 países. No entanto, o resultado é celebrado em uma grande cerimônia e, quando o restaurante é novo, é comum alguém do Guia ligar avisando sobre.

Bib Gourmand

Além da estrela Michelin, guia também reserva um espaço para restaurantes de alta qualidade com preços mais acessíveis: o Bib Gourmand. Esse selo destaca estabelecimentos que oferecem refeições excelentes, porém mais simples e por um valor mais em conta.

No Brasil, São Paulo é uma das principais regiões para garantir essa experiência de restaurantes Bib Gourmand. Nomes como Mocotó, Balaio IMS e Capim Santo são destaques. Confira todos os detalhes da lista no link.