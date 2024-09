As estrelas Michelin são o sonho de consumo de muitos chefs e restaurantes ao redor do mundo. Um verdadeiro atestado de qualidade, sofisticação e de uma experiência única, cada estrela representa mais um passo para a consolidação do restaurante no cenário da gastronomia internacional. No entanto, engana-se quem pensa que só de estrelas se vive o Bibendum, famoso Boneco Michelin.

Os inspetores trabalham o ano todo degustando e experienciando o melhor da gastronomia mundial, mas alguns estabelecimentos, apesar de se destacarem, não se adequam à categoria estrelada. Para os restaurantes e bares que têm alta qualidade e preços mais acessíveis, existe, desde 1997, o selo Bib Gourmand.

Com preços que variam de país para país, os restaurantes Bib Gourmand têm o estilo de cozinhar em comum, com pratos mais simples e que, por vezes, até poderiam ser reproduzidos em casa. Em São Paulo, os restaurantes de Rodrigo Oliveira, Balaio IMS e Mocotó, de Morena Leite, Capim Santo, de Helena Rizzo, Manioca, de Felipe Schaedler, Banzeiro, e o da chef Manuelle Ferraz, A Baianeira, são alguns exemplos de Bib Gourmand brasileiros.

Esse selo é motivo de orgulho para os chefs, como reconhece Helena Rizzo ao falar da importância de um prêmio como o Michelin, cujos critérios são rigorosos e avaliações sérias. Morena Leite, por sua vez, orgulha-se do feito de ter o Michelin sempre como referência pessoal, “o Capim Santo reúne gastronomia de alta qualidade, preços acessíveis e um ambiente agradável, logo, estar entre os restaurantes premiados na categoria Bib Gourmand do guia é uma honra”.

Já o chef Felipe Schaedler se volta às raízes de seu restaurante para declarar que o prêmio é muito relevante para eles, uma vez que coloca em destaque uma cozinha que representa a região amazônica em pleno Guia Michelin. “Através do guia recebemos vários turistas de outros países que têm muita curiosidade sobre nossos sabores”, conta.

Para o chef Rodrigo Oliveira, esse reconhecimento também tem grande valor, uma vez que “é o prêmio que melhor ilustra o que a gente busca fazer o tempo todo, que é aliar excelência à inclusão, criar um ambiente que seja acessível não só pelo custo, mas também pela linguagem. O Bib Gourmand tem um significado especial, porque não é sobre fazer você se sentir exclusivo, é sobre você se sentir parte da história desse restaurante. Talvez, para nós, isso valha mais do que uma estrela”.

Serviço

Balaio IMS

Av. Paulista, 2424

@balaioims

Mocotó

Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100 - Vila Medeiros | R. Aroaba, 333 - Vila Leopoldina

@mocotorestaurante

Capim Santo

Av. Brig. Faria Lima, 2705

@restaurantecapimsanto

Manioca

Rua Joaquim Antunes, 210

@manimanioca

Banzeiro

Rua Tabapuã, 830

@banzeiro.oficial

A Baianeira

Av. Paulista, 1578 (o restaurante do MASP)

@abaianeira