Restaurante adere bolinho de carne mais famoso de São Paulo

Desde que nasceu, há sete anos, o restaurante Hospedaria se tornou um dos lugares mais conhecidos da Mooca, trazendo a alma imigrante do bairro.

Embora não tenha mudado o conceito, o chef Fellipe Zanuto (da Pizza da Mooca e Da Mooca Pizza Shop) percebeu um contrassenso para um cozinheiro que cresceu comendo coxinha na Di Cunto e bolinho de carne no Bar do Luiz Fernandes.

A coxinha, Fellipe não conseguiu trazer para o Hospedaria, mas, o tradicional petisco da Zona Norte, sim.

O bolinho de acém moído bem temperado e pão italiano será pela primeira vez servido fora dos domínios da família Fernandes. Até 5 de novembro, eles chegarão prontinhos para serem fritos nas duas unidades do Hospedaria.

