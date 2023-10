Restaurante cobra R$ 250 de quem passar mal no local; entenda

Um estabelecimento em Oakland, Califórnia, EUA, optou por impor uma taxa adicional aos clientes que não conseguirem regular seu consumo e excederem os limites ao beber.

Um aviso no Kitchen Story informa: “Estimados apreciadores de mimosas, solicitamos que bebam com moderação e estejam conscientes de seus limites. Uma taxa de limpeza de US$ 50 (aproximadamente R$ 250) será adicionada automaticamente à sua conta em caso de vômito em nossas áreas públicas. Agradecemos pela compreensão.”

Em uma entrevista ao SF Gate, Steven Choi, um dos proprietários do estabelecimento, explicou que essa medida não apenas contribui para a manutenção da limpeza, mas também desempenha um papel social importante. Ele acredita que isso promove a empatia entre os clientes, incentivando-os a considerar os demais presentes no local. Espera-se que essa política leve as pessoas a serem mais moderadas em seu consumo de mimosas, evitando derramar o conteúdo no chão, bloquear áreas públicas e sobrecarregar a equipe de limpeza.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!