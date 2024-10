Restaurante em São Paulo conquista prêmio internacional de hospitalidade

O restaurante Tuju recebe o prêmio de hospitalidade do ‘50 Best’ latino-americano. A casa em São Paulo destaca-se pela cozinha de vanguarda e centro de pesquisa, sob as mãos do casal chef Ivan Ralston e a pesquisadora gastronômica Katherina Cordás.

Fundado em 2014, encerrado em 2020 e reaberto em 2023, o Tuju conquista prêmios, nacionais e internacionais, como “Melhor abertura” pelo Guia Michelin, e a “Estrela Verde”, pela mesma organização, em reconhecimento às técnicas sustentáveis adotadas.

O menu é sazonal, desenvolvido a partir dos ingredientes locais e da estação. Por lá, a experiência da refeição é quase imersiva. Comece no pátio, com os aperitivos, siga para a cozinha aberta nos principais e finalize no terceiro andar, com a sobremesa, queijos, vinhos e café. O casal irá receber o prêmio na cerimônia que acontece no dia 26 de novembro, no Rio de Janeiro, leia mais sobre aqui.

O que é o 50 Best?

O 50 Best é um ranking, divulgado anualmente, com os 50 melhores restaurantes do mundo. A lista é organizada pela revista britânica “Restaurant”, com ajuda de chefs de cozinha e críticos gastronômicos. Eles são autoridade no assunto.

Entrar na lista do 50 Best é o sonho de muitos chefs de cozinha. E os restaurantes brasileiros não deixam de fazer bonito. A Casa do Porco, em São Paulo, alcançou a 27ª posição no ranking deste ano. Veja mais aqui.

Leia também: qual é o melhor restaurante do mundo?

Eduard Xatruch, Oriol Castro e Mateu Casañas: o trio de chefs comanda o restaurante Disfrutar, em Barcelona Foto: Joan Valera/ Divulgação

O Disfrutar, restaurante na Barcelona, foi eleito o melhor restaurante do mundo, também pelo ranking do 50 Best. A Espanha também apareceu outras vezes na lista, em segundo lugar, com o Asador Extebarr, e DiverXo, em quarto. A lista completa pode ser conferida aqui.