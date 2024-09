O restaurante TUJU, em São Paulo, é um fenômeno da gastronomia e recentemente recebeu duas estrelas no Guia Michelin. Na semana passada, o estabelecimento também lançou um novo menu degustação, que faz jus a todo o reconhecimento já obtido. Para saber mais sobre o restaurante, leia a matéria de Fred Sabbag, no blog Na mesa com Fred, do Paladar.

Novo menu degustação

Chamado “Umidade”, o cardápio apresenta 12 etapas (R$ 990 + 15% de serviço). Inspirado na primavera, os pratos trazem flores de todos tipos: tem flor de sabugueiro no feijão-de-corda, segurelha, folhas de acerola, tomate e cereja nos aperitivos. A capuchinha aparece na vieira com batata yacon, enquanto a alcachofra acompanha o queijo tulha e quiabo.

Com um menu tão florido, a flor de abobrinha não poderia ficar de fora. Ela aparece em um tempurá recheado com queijo de cabra que vem acompanhado de pato e abóbora, na última etapa dos pratos principais.

Sobremesas floridas

As flores também estão nas sobremesas, oferecendo um espetáculo com lavanda combinada com pêssego mel, além de rosas com coco e morango. As combinações trazem sabores incríveis ao paladar e as criações são uma parceria do restaurante com a confeiteira Rhaiza Zanetti.

Vinhos, pesquisa e muito mais

O serviço de vinhos também mostra o alto nível do lugar. Há três tipos de harmonizações: uma focada na América Latina, outra com rótulos mais surpreendentes e a última com safras antigas e raras de vinhos.

A partir do novo menu degustação e do cuidado com a criação dos pratos e seleção de vinhos, fica claro que o restaurante TUJU não serve apenas refeições, mas uma verdadeira experiência. O estabelecimento, inclusive, possui um instituto de pesquisa para entender o que cada estação do ano pode oferecer de melhor, compondo pratos dos mais variados estilos.

