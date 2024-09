Rico em antioxidantes, este ingrediente é muito usado na cozinha; conheça mais benefícios

O azeite de oliva é considerado um dos principais superalimentos, classificado como uma gordura saudável rica em antioxidantes, além de estar associado à redução do risco de tumores e à promoção da saúde cardiovascular. Extremamente versátil na cozinha, ele pode ser usado para temperar, cozinhar, substituir a manteiga e em diversas outras preparações.

Estudos indicam que o azeite de oliva também contribui para o equilíbrio dos micro-organismos presentes no cólon, favorecendo o crescimento de bactérias benéficas. Segundo matéria do Estadão, suas substâncias atuam nos vasos sanguíneos, formando, junto com a vitamina E, um potente mix antioxidante e anti-inflamatório, que neutraliza os radicais livres e protege as células.

Agora que você sabe que o azeite é indispensável na cozinha e benéfico à saúde, é importante aprender a escolher o melhor nas prateleiras. O tipo mais indicado é o extravirgem, conhecido como “o puro suco da oliva”, que preserva todas as características naturais da fruta. No entanto, é preciso estar atento a algumas dicas para evitar armadilhas e garantir que você leve o azeite de melhor qualidade para casa. Confira:

Dicas na hora de comprar o azeite de oliva

Evite produtos baratos: má qualidade ou adulteração. Data de envase: quanto mais recente, mais fresco o óleo. Acidez: atenção no rótulo que vai mostrar a oxidação das gorduras, precisa estar 0,8. Vidro escuro: ajuda a manter as propriedades. Prazo de consumo: respeite a validade que normalmente é de seis meses.

Melhores marcas de azeite

As 20 marcas de azeites extra virgem até 50 reais testadas por Paladar Foto: Tiago Queiroz

Ricardo Castanho, especialista em azeites de oliva, explicou durante um teste de Paladar que azeites com faixa de preço semelhantes costumam ser ‘’próximos sensorialmente’', mas ainda assim alguns se sobressaem em relação a outros.

Para te ajudar a escolher a melhor marca de azeite no mercado, o Paladar testou ao lado de um timaço 20 marcas. Após a avaliação, a Las Doscientas (Chileno) conquistou o primeiro lugar no pódio das opções de azeite extra virgem. Quer saber mais? Veja neste link.

Como armazenar o azeite?

AZEITE NAO USAR APOS ESSA DATA EM CASO DE DUVIDA CONSULTE A FOTOGRAFIA organic, olive oil bottles photo Kybele/adobe.stock Foto: Kybele/adobe.stock

Agora que você já sabe dos benefícios do azeite e quais são as melhores marcas, só basta aprender a armazená-los de forma correta. Mantenha longe da luz e do calor.

Além disso, prefira sempre as embalagens pequenas, porque abrir a embalagem em um menor número de vezes ajuda o óleo a não oxidar e perder suas qualidades. Confira mais aqui.