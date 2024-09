Chef revela dicas infalíveis para o risoto perfeito; veja receitas

Um risoto de qualidade deve apresentar a cremosidade na medida certa, acompanhada de um arroz no ponto ideal, onde os grãos estão cozidos, mas ainda firmes no centro. Muitos restaurantes conseguem entregar o prato com essa perfeição, mas ao preparar em casa, algumas dicas práticas podem ajudar a alcançar o mesmo resultado.

Cesare Battisti, proprietário e chefe de cozinha do Ratanà, em Milão, mencionou ao portal TasteAtlas algumas sugestões para que o risoto tenha um resultado final agradável na aparência, textura e, principalmente, no sabor.

Ingredientes : o chef indica utilizar ingredientes de qualidade para preparar o risoto, especialmente pensando no arroz. A sugestão é o carnaroli ou vialone nano.

: o chef indica utilizar ingredientes de qualidade para preparar o risoto, especialmente pensando no arroz. A sugestão é o carnaroli ou vialone nano. Utensílios : o principal utensílio para cozinhar o risoto é a panela, e é melhor que ela não seja alta.

: o principal utensílio para cozinhar o risoto é a panela, e é melhor que ela não seja alta. Caldo: adicionar o caldo é uma das etapas mais importantes do risoto e que exige paciência, pois ele deve ser adicionado aos poucos, observando o arroz absorver e, somente depois, colocando novamente.

Receitas de risoto

Risoto de quatro queijos

PUBLICIDADE

Você pode testar essas dicas do chef em um risoto que inclui mussarela de búfala, parmesão, queijo brie, manteiga, sal, caldo de legumes, arroz arbóreo e outros ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Risoto de quatro queijos Foto: Frutaria Pitaya/Divulgação

Risoto de limão-siciliano

Se você prefere um sabor mais cítrico, pode apostar nesse risoto de limão-siciliano. A sugestão ao finalizar o prato é adicionar parmesão, um pouco de manteiga e metade das raspas do limão. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

Risoto de limão siciliano do chef Cristiano Rodrigues. Foto: Elvis Fernandes/Casa Porteña/Divulgação

Risoto de frutos do mar

Para quem ama frutos do mar, esse é o risoto perfeito. Ele inclui principalmente lula, polvo e camarão, em conjunto com um caldo saboroso e temperos diversos. Veja a receita completa aqui.

Risoto de frutos do mar Foto: Alessandra Souza/Divulgação