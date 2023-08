Saiba como deixar seu arroz soltinho

Arroz branco. Foto: Felipe Rau/AE

A consistência do arroz pode dividir receitas, gostos e opiniões na cozinha. Alguns pratos exigem que ele seja um pouco mais molhado e grudento, e em outros casos, por erro ou descuido na quantidade de água para o cozimento, a textura fica muito empapada.

Quando isso acontece, existem saídas versáteis que esquivam da opção de descarte do alimento. É possível usá-lo para incrementar sopas, transformá-lo em purê e até mesmo fazer um gratinado.

Mas, se a sua intenção é obter um arroz sozinho para acompanhar o feijão do dia a dia, a orientação da chef Heloisa Bacellar, que faz parte do compilado de dicas para consertar erros na cozinha registrado por Beatriz Olivetti em matéria do Paladar, o ideal é espalhá-lo em um recipiente largo para interromper o cozimento. Assim, o desenvolvimento do amido para e os grãos ficam mais separados.

