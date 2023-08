Rodrigo Oliveria assina um novo cardápio em parceria com a KLM

Rodrigo Oliveira durante gravação do programa MasterChef. Foto: Via X/@masterchefbr

O chef Rodrigo Oliveira é proprietário do famoso restaurante Mocotó, além de ser participado como jurado no MasterChef Brasil. Agora, a KLM anunciou um novo menu em parceria com o chef. A parceria foi renovada em maio, em um menu executivo de voos partindo do Brasil.

Os passageiros da World Business Class e da Premium Comfort podem degustar de diversos pratos, em ciclos que durarão 3 meses, até outubro. Confira o menu:

World Business Class

Entradas:

- Salada de abóbora, castanhas caramelizadas e rúcula;

- Sopa de tomate com funcho e laranja;

- Salada Caipira com milho e jiló berinjela assada.

Pratos Principais:

- Gnocchi de abóbora, com cogumelos, berinjela, quinoa, brócolis, salsinha e mandioca frita;

- Combinação de deliciosos petiscos locais: peixadinha com arroz de coentro, tomate assado, farofa de coco e castanhas, arroz preto e salada de tomate;

- Costela bovina com purê de mandioca, brócolis, castanhas e molho de cana-de-açúcar.

Premium Comfort

Entrada:

- Maionese de Pirarucu

Pratos principais

- Pernil com purê de mandioca, couve e abóbora;

- Nhoque de mandioca.