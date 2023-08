Conheça o cardápio de Rodrigo Oliveira para a companhia aérea KLM

Rodrigo Oliveira, além de ser chef dos restaurantes Mocotó e Balaio IMS e jurado do da atual edição do MasterChef, também assina o menu das classes executivas da companhia aérea KLM, que realiza voos de São Paulo ou Rio de Janeiro para Amsterdam, na Holanda.

O cardápio é servido dentro de um período de três a quatro meses e é composto por ingredientes brasileiros como mandioca, queijos Tulha, coalho e Canastra, urucum e tucupi. Atualmente, os pratos servidos são camarão com vinagrete de feijão-manteiguinha; nhoque de mandioca, cogumelos, tucupi e molho de queijo tulha; e pernil bovino refogado com purê de mandioca, tutano e abóbora agridoce, que são servidos na categoria Premium Comfort.

Além disso, os voos que saem de São Paulo oferecem robalo com purê de banana-da-terra, espinafre e beurre blanc de castanha-do-pará; salada sertaneja com tomate-cereja, queijo coalho, cebola roxa e folhas; e músculo ao molho de vinho com abóbora agridoce, couve e purê de mandioca com tutano.

Segundo informações da revista Casa e Jardim, Rodrigo fez com que o cardápio fosse recheado com ingredientes regionais.

“O menu está todo permeado por iguarias brasileiras. Por exemplo, o tucupi negro, um produto que vem de uma comunidade que faz um trabalho excepcional e ajuda a manter o seu modo de vida. Além de seu valor gastronômico, tem um impacto social. O menu também tem peixes de pesca sustentável, farinha de uarini, feijão-manteguinha e pequi de produtores de cooperativas do centro do país”, afirmou o chef em entrevista.