MasterChef 2023: Rodrigo Oliveira revela uma de suas inspirações para o trabalho

Para a prova de eliminação do episódio exibido na última terça-feira (15), a chef e jurada Helena Rizzo trouxe sua elaborada sobremesa chamada “Da lama ao caos”, inspirada na música de mesmo nome feita por Chico Science e Nação Zumbi, revelando um pouco do seu gosto musical.

Nesse gancho artístico que fez o clima do programa, Rodrigo Oliveira - jurado temporário do MasterChef - comentou um pouco do que gosta de ouvir e revelou que a música é uma fonte de inspiração para seu trabalho: “Quando estou pensando nos ingredientes e na composição do prato, sempre penso em emocionar as pessoas tanto quanto uma música. Não sei se é possível isso, mas é sempre uma meta para mim”, disse em entrevista ao Band.com.

Compartilhando o que costuma tocar em seus fones, ele disse que tem ouvido a cantora natalense Juliana Linhares, dona de uma “voz incrível e uma interpretação poderosa”, afirma o chef, que também admira muito Alceu Valença: “Eu já tive oportunidade de ver algumas vezes ao vivo. É tudo. Ele é um performer, é um grande cantor, escreve muito bem. É demais”.

Rodrigo também confessou gostar muito de rap e ser fã de Racionais MC’s: “Sempre ouvi, adoro rap, mas estou numa fase em que eu estou ouvindo muito [mais]”, acrescentou.