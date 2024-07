Sabores doces de sobremesas são protagonistas de nova linha de hidratantes da Carmed

Nesta semana, a Carmed apresentou a nova linha de hidratantes labiais que evidenciam sabores doces que geralmente são usados em sobremesas: Carmed Doce de Leite, (veja a melhor marca de doce de leite abaixo), Leite Condensado (veja a melhor marca de leite condensado abaixo) e Brigadeiro Ana Castela.

A marca promete que aromas e cores dos sabores doces serão protagonistas nestes lançamentos, além do design de cada uma das embalagens predominar uma identidade visual que remete aos doces.

‘‘Do nosso rancho direto para você'’, escreveu a marca nas redes sociais em uma publicação sobre o lançamento. O Carmed Brigadeiro é uma parceria com Ana Castela, que, segundo a marca, destaca a cor favorita da cantora e é uma das colaborações mais pedidas pelos consumidores, agora atendida.

A Carmed anunciou que essas três opções estarão disponíveis em breve em todas as farmácias do Brasil, e respondeu em um comentário alegando que a comercialização se inicia na semana que vem.

Burger King e Carmed

Você se lembra? Em abril deste ano, a Carmed se uniu em parceria com o Burger King e lançou uma edição limitada do Carmed BK, um hidratante labial com aroma de hambúrguer grelhado e sensação de aquecimento na boca. Neste caso, ele foi oferecido gratuitamente na compra de combos ou sanduíches individuais específicos do fast food. Relembre.

Melhor marca de leite condensado do mercado

Falando em leite condensado, que tal descobrir qual é a melhor marca do mercado? Cinco confeiteiros avaliaram oito opções disponíveis aos consumidores, levando em consideração principalmente a performance do produto no preparo do brigadeiro.

Com isso, a classificação revelou que a marca Itambé é a melhor do mercado, ao apresentar semelhança com o leite em pó, textura sedosa e aparência brilhante. Veja a classificação completa.

Para testar oito marcas de leite condensado, os jurados prepararam receitas de brigadeiro Foto: FELIPE RAU

Melhor marca de doce de leite do mercado

O Paladar testou as marcas de doce de leite mais encontradas nos supermercados, sejam elas brasileiras ou não. O teste foi realizado às cegas com a ajuda de especialistas, que experimentaram 10 amostras dos doces, avaliando cada uma delas pelo equilíbrio de açúcar na composição, a cor e a textura caramelizada. Confira todas as marcas avaliadas.