É difícil encontrar uma pessoa que não goste de brigadeiro. O doce é presença garantida nas festas de aniversários de crianças e também dos mais velhos.

Por causa da facilidade do preparo da receita, muitos acabam errando nos passos mais simples, ficando com brigadeiros queimados ou moles demais. Sendo assim, pedimos para a confeitaria Maria Brigadeiro, especialista no assunto, te ensinar a como fazer brigadeiro de enrolar.

Este brigadeiro de chocolate leva cinco ingredientes, entre eles, o chocolate amargo e o cacau em pó. A receita é muito gostosa e a melhor parte é que é super fácil e rápida de preparar.

Brigadeiro enrolado de cacau em pó com chocolate amargo: doce nada enjoativo e ideal para servir em festas de aniversário Foto: Juliana Motter

Ingredientes 1 lata de leite condensado (395g)

½ lata de creme de leite (150 g)

½ xícara de chocolate intenso picado, com mínimo de 70% de cacau (45 g)

1 colher (sopa) de cacau em pó

1 pitada de sal Preparo 1 Coloque todos os ingredientes em uma panela média, de fundo grosso.

2 Misture com um batedor de arame (fouet).

3 Leve ao fogo baixo.

4 Mexa com uma espátula de silicone por 8 minutos, sem parar ou até desgrudar do fundo da panela.

5 Transfira o brigadeiro para um recipiente untado com manteiga imediatamente. O objetivo é interromper o cozimento.

6 Cubra o recipiente com plástico-filme.

7 Deixe a massa descansar na geladeira.

8 Unte as mãos com manteiga.

9 Faça bolinhas de 12 gramas com o brigadeiro.

10 Passe-o sobre as raspas de chocolate ao leite.

11 Sirva em seguida em forminhas de papel número 4. Veja mais

