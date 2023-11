Saiba como acompanhar o Latin America’s 50 Best Restaurants 2023

Nesta terça-feira, 28, acontece a cerimônia do Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, na cidade do Rio de Janeiro.

O evento será sediado no Copacabana Palace, onde será nomeado o Melhor Restaurante da América Latina 2023. A festa ainda terá uma transmissão ao vivo exibida pelo YouTube (acompanhe aqui).

Além da premiação principal, que fará a contagem regressiva dos estabelecimentos classificados do 50º ao 1º lugar, uma série de prêmios especiais também serão concedidos ao longo da noite, incluindo o Estrella Damm Chefs’ Choice Award, Gin Mare Art of Hospitality Prêmio Beronia de Melhor Sommelier da América Latina, Prêmio Flor de Caña de Restaurante Sustentável , Melhor Chef Confeiteiro da América Latina, patrocinado pela República del Cacao , Prêmio Maior Escalador, patrocinado pela Alaska Seafood e Prêmio Maior Nova Entrada, patrocinado pela Aspire Lifestyles.

Enquanto o ranking principal não é divulgado, é possível conferir os restaurantes que se classificaram nas colocações entre 51 e 100.

