50 melhores restaurantes da América Latina: saiba como acompanhar a transmissão da cerimônia

A lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina de 2023 está prestes a ser divulgada e terá direito a uma grande cerimônia realizada pela primeira vez no Brasil, no luxuoso hotel carioca Copacabana Palace, na próxima terça-feira (28).

O evento também marcará a estreia do canal Sabor & Arte, que fará a cobertura completa ao vivo, a partir das 20h. A programação contará com tradução simultânea e comentários de Josimar Melo direto do Copacabana Palace.

E não para por aí. Em 02 de dezembro, às 21h, o canal terá um compacto com tudo o que aconteceu no evento, incluindo tapete vermelho. Josimar Melo, Larissa Januário e Cecília Padilha participam do especial intitulado Latin America’s 50 Best Restaurants - Review. O programa terá entrevistas, coletiva de imprensa pós-premiação e a festa da comemoração do prêmio.

Curador do canal, Josimar Melo implantou o prêmio na América do Sul e foi por 17 anos presidente do júri local do The World’s 50 Best Restaurants, cuja a última edição, realizada em 20 de junho na Espanha, foi exibida pelo Sabor & Arte.

O universo da gastronomia em um só canal: eventos, cultura, lifestyle, documentário, jornalismo e, claro, receitas. Assista ao Sabor & Arte nas operadoras Claro (561), SKY (495), Vivo (519) e nas plataformas de streaming Newco Plus e Watch Brasil.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.