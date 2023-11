Saiba quem são as chefs que ganharam o Latin America’s 50 Best Restaurants

Na próxima terça-feira (28) acontece a cerimônia do Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, na cidade do Rio de Janeiro.

A edição deste ano contará com a presença dos talentos por trás dos melhores restaurantes da região reunidos na cidade para serem prestigiados na cerimônia de premiação no Copacabana Palace, onde será nomeado o Melhor Restaurante da América Latina 2023.

Nos últimos anos, muitas chefs latino-americanas ganharam prêmios nas categoria de Melhor Chef Feminina do Latin America’s 50 Best Restaurants. Em maio deste ano, a chef brasileira Janaína Torres Rueda conquistou o primeiro lugar.

A seguir, veja as chefs latino-americanas que ganharam na categoria Melhor Chef Feminina nos últimos anos:

Janaína Torres Rueda (2023 Melhor Chef Feminina): brasileira

Manoella ‘Manu’ Buffara (2022 Melhor Chef Feminina): brasileira

Marsia Taha (2021 Melhor Chef Feminina): boliviana

Narda Lepes (2020 Melhor Chef Feminina): argentina

Carolina Bazán (2019 Melhor Chef Feminina): chilena

Pía León (2018 Melhor Chef Feminina): peruana

Leonor Espinosa (2017 Melhor Chef Feminina): colombiana

Roberta Sudbrack (2015 Melhor Chef Feminina): brasileira

Elena Reygadas (2014 Melhor Chef Feminina): mexicana

Helena Rizzo (2013 Melhor Chef Feminina): brasileira

