Saiba como armazenar cada tipo de vinho do Porto

O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto destaca a importância fundamental de armazenar corretamente as categorias de tipos de vinho do Porto, mesmo após a abertura das garrafas, como mencionado na matéria de Matheus Mans.

Isso se deve ao impacto direto que o armazenamento tem na qualidade do produto. Vale ressaltar que as características da bebida naturalmente se deterioram depois da abertura.

No entanto, é crucial observar que cada variedade de vinho possui um prazo específico para ser consumida após a abertura. De acordo com o Instituto, “depois de aberta a garrafa de Vinho do Porto, a sua conservação dependerá da categoria e do local onde será guardada”.

O Ruby Reserva pode ser mantido aberto por até 10 dias, enquanto o Tawny pode variar dependendo de seu envelhecimento, geralmente permanecendo bom por até 4 meses. Por fim, o Vintage deve ser consumido em um prazo de 1 ou 2 dias após a abertura. Saiba mais.