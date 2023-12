Vinho em pó? Conheça a novidade que anda dividindo opiniões na internet

A indústria dos alimentos pode surpreender quando o assunto é inovação e tecnologia. O assunto da vez se assemelha às versões industrializadas e mais baratas do suco, mas com um sabor a mais.

Trata-se do vinho em pó. Isso mesmo, agora, além das opções em lata, engarrafadas com tampa de rosquear e bag in box (isto é, no formato encaixotado com uma torneira na parte inferior), existe também a possibilidade de consumir a bebida que vem armazenada em um sachê.

O produto se origina de um processo de desidratação do vinho, que volta ao seu estado original quando diluído em água, e até o momento encontra-se à venda no mercado a versão sem álcool, voltado para o preparo de receitas. A novidade traz à tona a discussão acerca do rumo dos alimentos e bebidas no futuro.

Receitas testadas e aprovadas

