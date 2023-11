Saiba onde comer feijoada todo dia; indicação é de chef

Com vários restaurantes espalhados por São Paulo, o Paladar escolheu a região do centro da cidade para elencar os bares e restaurantes com os melhores PFs. Com ajuda de chefs convidados, 6 locais foram ranqueados com os melhores pratos feitos. Dentre eles, o Tradição do Mineiro.

Localizado no coração da República, na Líbero Badaró, o restaurante foi a escolha do chef Raphael Vieira, do 31 Restaurante. A casa oferece pratos mineiros sob medida, não sendo exatamente um PF, mas pode fazer as vezes de um.

“É um lugar incrivel”, destaca Raphael. “Além de ter feijoada todo dia, a mistura mineira é boa demais! Não à toa, vive lotado todos os dias aqui na República”.

O Tradição do Mineiro fica na R. Líbero Badaró, 310, Centro. 3105-7304. 11h/17h (fecha dom.).

Para saber quais são os outros restaurantes elencados pelos chefs convidados, leia a matéria completa.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.