Saiba onde encontrar os melhores pães italianos em São Paulo

Não é novidade que as padarias são parte essencial de São Paulo, afinal, de acordo com os dados disponibilizados pelo site oficial do Governo do Estado, existem 12,7 mil estabelecimentos da categoria em pleno funcionamento, e algumas, além de oferecerem o clássico pão francês, trabalham com um outro item quase tão querido quanto: o pão italiano.

O alimento de casca crocante, miolo macio e compacto e sabor ácido característico é uma herança da imigração italiana em terras paulistas, e algumas padarias se destacam por fabricarem ótimas versões. Em busca desses estabelecimentos, o Paladar foi atrás da recomendação de especialistas.

Indicação de especialistas

Juntos, os chefs Fernando Couto, do restaurante Confraria do Sabor; Pedro Mattos, do restaurante Pappagallo Cucina; Geraldo Ribeiro, da rede Pobre Juan; e Thiago Luzardo, do Braca Bar indicaram alguns estabelecimentos situados em bairros da cidade paulistana, e você pode conferir dois deles a seguir.

Padaria 13 de Maio

PUBLICIDADE

Localizada na região de Indianápoles, a 13 de Maio funciona há um século e trabalha com panificação tradicional. Os pães italianos da casa são oferecidos tanto no formato bolinha quanto filão e seguem a receita clássica - água, sal e farinha de trigo italiana -, mas também tem variações, rendendo opções como nozes, integral e uva passa.

A Padaria 13 de Maio fica na avenida dos Carinás, 535, no Indianópolis. Funciona de segunda a quarta, das 07h30 às 19h; de quinta a sábado, das 07h30 às 20h; e aos domingos, das 07h30 às 16h.

Padaria São Domingos

A padaria fundada em 1913 é uma das mais antigas da cidade e tem o pão italiano como carro-chefe. Por lá, os pães são preparados com uma receita familiar, passada de geração em geração, sendo “a opção perfeita para quem deseja aquele pão bem tradicional da Itália, que passa por gerações sem perder a qualidade e o sabor”, conforme aponta o chef Fernando Couto.

A São Domingos fica na rua São Domingos, 330, no Bela Vista. Funciona de segunda à sexta, das 08h às 19h; aos sábados, das 07h30 às 20h; e aos domingos e feriados, das 07h30 às 15h.

PUBLICIDADE

Confira mais indicações na matéria ‘Qual o melhor pão italiano de São Paulo? Veja a opinião dos chefs’, por Luigi Di Fiore.