Saiba onde o melhor chef do mundo inaugurará seu restaurante

A matéria escrita por Fernanda Meneguetti destaca a recente abertura de mais uma filial do restaurante de Dabiz Muñoz, desta vez em Dubai.

O chef, eleito o melhor do mundo pelo The Best Chef Awards por três anos seguidos, agora leva sua gastronomia criativa para os Emirados Árabes.

Localizado no edifício One Za’abeel, famoso por seu design peculiar, o Streetxo recebe os visitantes através de um túnel decorado com grafites.

Ao entrar, os clientes se deparam com um balcão repleto de uma seleção de bebidas, enquanto o ambiente, iluminado em tons predominantes de vermelho, dispõe de mesas para os convidados.

PUBLICIDADE

O cardápio apresenta uma variedade de pratos, desde especiarias japonesas refinadas até lanches surpreendentes em sua composição de ingredientes. Saiba mais lendo o conteúdo na íntegra.