3 receitas com a fruta mais saudável do mundo

Frutas como um todo são consideradas alimentos saudáveis e consumidas em dietas de vários tipos. Mas será que existe uma fruta que é a melhor pra saúde do que todas as outras? A resposta é sim.

Recentemente a William Paterson University, situada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, conduziu um estudo que apontou o limão siciliano como a fruta mais saudável do mundo.

A fruta, que é muito utilizada em sucos, tem pouquíssimas calorias e é extremamente rica em vitamina C e em outras vitaminas, como B1, B2 e B3, e minerais como o ferro, potássio, magnésio e fósforo.

Com ação antioxidante, o limão siciliano ainda reforça a imunidade, combatendo o envelhecimento precoce e diminuindo as chances de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, segundo o Catraca Livre.

Limão siciliano Foto: Gabriela Biló|Estadão

Para chegar a esse resultado, a pesquisa fez uma análise completa de vários alimentos e a primeira fruta que apareceu foi o limão siciliano, na 28ª posição. Depois dele, aparecem o morango e a laranja.

Os vegetais verdes lideram o top 10 do estudo, com o agrião em primeiro lugar por ser rico em vitamina C e A, ferro, potássio e cálcio, fornecendo 100% dos nutrientes necessários para uma dieta diária de apenas 100 calorias.

Receitas com limão siciliano

Risoto de limão-siciliano

Risoto é um dos grandes pratos italianos e há várias versões dele, que trazem sabores diferentes para a mesa, como o de limão siciliano. Os passos são simples e, uma vez que você aprende os truques, vai acertar sempre. Veja a receita completa aqui.

Brownie de chocolate branco com limão siciliano e framboesas ou mirtilos

Brownie, normalmente, é feito de chocolate ao leite ou meio amargo, mas também existe a opção de chocolate branco, que leva um nome específico: blondie. A receita da chef Carla Pernambuco traz ainda mais diferenças, pois inclui limão siciliano e framboesas ou mirtilos na massa do brownie de chocolate branco. Veja a receita completa aqui.

Biscoitos de limão siciliano

A receita de biscoito de limão siciliano é perfeita para receber os amigos em casa. Com um toque cítrico e refrescante, o biscoito não é extremamente doce e combina muito com lanche da tarde. Veja a receita completa aqui.