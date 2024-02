Coxinha melhora posição em ranking e é eleita uma das melhores frituras do mundo pelo TasteAtlas

A coxinha é uma das comidas de boteco mais populares no Brasil e agrada quase todos pelo sabor característico e massa macia e frita. Sendo um dos quitutes mais adorados pelos brasileiros e estrangeiros, a coxinha foi eleita como a 4º fritura mais amada do mundo pelo TasteAtlas.

A lista da plataforma de rankings internacionais foi atualizada na última segunda-feira, 5. No ano passado, o salgado brasileiro estava entre as comidas fritas selecionadas, mas não chegava a fazer parte do top 10.

Agora, entre as dez melhores frituras do mundo estão os países: Coreia do Sul, Indonésia, Malásia, Brasil, Itália, China, índia e Marrocos, confira:

Top 10 melhores frituras do mundo

Chikin - frango frito coreano (Coreia do Sul) Pempek (Indonésia) Karipap (Malásia) Coxinha (Brasil) Frito misto (Itália) Ayam Goreng (Indonésia) Cuì pí zhá jī - frango frito crocante (China) Panzerotti (Itália) Frango 65 (Índia) Maakouda (Marrocos)

Como funciona o TasteAtlas

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para os diversos pratos típicos de países ao redor do mundo. As listar também podem comparar técnicas de preparo, pratos de determinada culinária ou destinos gastronômicos mundiais.