Saiba qual massa é ideal para os almoços em família aos domingos

Escolher o que fazer para o almoço de domingo em família pode ser bem difícil. À primeira vista, parece simples, mas logo aparecem problemas. Agradar a todos com gostos e dietas diferentes é complicado. Alguns gostam de pratos tradicionais, outros preferem algo mais sofisticado. Além disso, lidar com alergias ou restrições alimentares torna a escolha ainda mais desafiadora. É uma verdadeira aventura na cozinha.

Pensando nisso, que tal varias o cardápio e testar uma nova receita? O rigatoni carbonara promete dar uma diferenciada nos domingos, e agrada a todos os paladares. A massa é servida com queijo e pancetta do The View Bar, deixando todos de boca aberta prontos para repetir o prato no almoço.

Por mais apetitosa que seja a macarronada, muitas vezes ela não está harmonizada da forma correta. Por isso, além dessa dica para para o almoço em família, o Paladar, preparou uma matéria recheada de dicas sobre qual macarronada escolher em cada ocasião, e pode ser conferida aqui.

Receitas testadas e aprovadas

