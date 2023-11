Saiba qual prato típico baiano foi reconhecido como um dos melhores do mundo

Recentemente, o TasteAtlas, uma avaliação feita por internautas no site, elegeu o bobó de camarão baiano como o sexto melhor prato típico do mundo, na classificação do ranking internacional.

Com uma textura mais caldosa e uma receita que contém azeite de dendê e leite de coco, além dos demais ingredientes, o sabor agradou aos paladares e ganhou 4,4 estrelas, o que corresponde à média de forma geral.

Na classificação, foram levados em consideração os pratos com camarões mais bem avaliados de diversos países. Em primeiro, no pódio, ficou o Gambas al ajillo, ao estilo espanhol, que contém a mistura da iguaria com alho.

Como é feito o ranking do TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma vasta variedade de pratos típicos de países ao redor do mundo. Para compor os rankings do portal, a plataforma reúne a média das notas recebidas por cada prato para aferir sua classificação geral.

As listas podem comparar diferentes pratos com os mesmos ingredientes ou técnicas de preparo, pratos de determinada culinária com uma melhor nota geral ou ainda classificações mais abrangentes.

Receitas testadas e aprovadas

