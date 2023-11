Saiba quando será lançado o primeiro livro do Le Cordon Bleu em português

O livro “Gastronomia Brasileira – Da Tradição à Cozinha de Fusão” (R$ 209,90), fruto da parceria entre o instituto Le Cordon Bleu e a editora Alaúde, oferece 80 receitas de entradas, pratos principais, sobremesas e bebidas, detalhadas com tempo e modo de preparo, além de curiosidades e dicas de substituições.

O livro, que será lançado em 5 de dezembro em São Paulo, busca celebrar e reconhecer a culinária brasileira, apresentando uma fusão de clássicos nacionais com influências francesas e métodos indígenas. Com a contribuição de especialistas renomados, o livro oferece um olhar sofisticado sobre pratos tradicionais, incorporando técnicas do Le Cordon Bleu, como o sous-vide, e apresentando uma variedade de ingredientes nativos do Brasil.

O livro se destaca por respeitar a riqueza culinária regional do país e promete ser uma referência na gastronomia brasileira. Para saber mais, você pode conferir a matéria completa preparada por Fernanda Menenguetti, para o Paladar, clicando aqui!

